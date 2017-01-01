Минобороны заявило о восстановлении ансамбля Александрова после катастрофы Ту-154

Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова восстановлен после гибели в авиакатастрофе 64-х его артистов и художественного руководителя Валерия Халилова. Об этом сообщает "Интерфакс". Новые артисты — лучшие из лучших, они готовы беззаветно служить своей родине, заявил заместитель министра обороны России Николай Панков.
16 февраля обновленный ансамбль впервые вышел на сцену, проведя концерт в Центральном академическом театре российской армии. Заместитель министра обороны России Николай Панков, открывая концерт, заявил, что погибшие в авиакатастрофе музыканты ансамбля им. Александрова "навсегда останутся сердцем коллектива". "Жизнь продолжается. Наша обязанность перед ними — сохранить уникальный ансамбль", — заявил Панков.Он также отметил колоссальную работу по восстановлению ансамбля и выразил надежду, что обновленный состав "докажет", что "ансамбль сохранил свое уникальное звучание и мощнейшую энергетику".
Он также рассказал, что новые артисты ансамбля - лучшие из случших Панков подчеркнул, что новыми музыкантами ансамбля им. Александрова стали лучшие из лучших. Он рассказал, что среди критериев отбора артистов были не только "превосходные вокальные данные, но и беззаветное желание служить своей стране".
Напомним
25 декабря рано утром самолет Ту-154 Минобороны разбился у побережья Сочи сразу после взлета. На борту, помимо экипажа, находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, тележурналисты, экс-глава комитета по культуре Санкт-Петербурга, глава управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков. Всего — 92 человека.
По погибшим в катастрофе объявили национальный траур.
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