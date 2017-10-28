Минобрнауки не будет забирать ученую степень у Мединского

"Приказываю отказать Козлякову Вячеславу Николаевичу, Ерусалимскому Константину Юрьевичу, Бабицкому Ивану Федоровичу в лишении ученой степени доктора исторических наук Мединского Владимира Ростиславовича, присужденной решением диссертационного совета Д 212.341.02 по результатам защиты диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук по научной специальности 07.00.02 — "Отечественная история" на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV — XVII вв.", — сообщается в приказе на сайте ведомства.

Напомним, впервые в научной ценности диссертации Мединского публично усомнился филолог Иван Бабицкий. После этого встал вопрос об обоснованности получения степени. Заявление о лишении ученой степени также подписали доктора исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский.

В начале октября экспертный совет ВАК, который рассмотрел диссертацию министра, рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Хотя президиум ВАК рекомендовал не лишать Мединского ученой степени.

После глава Минобразования Ольга Васильева заявляла, что в работе министра нет плагиата.

Ранее сообщалось, что министр культуры России Владимир Мединский назвал ситуацию вокруг своей диссертации "фантасмагорической историей с доносом".