Минобрнауки потребовало от ученых вернуть деньги, выделенные по программе Путина

Группа под руководством Олевского получила на 2011–2013 годы из бюджета РФ по программе, запущенной Владимиром Путиным, 150 млн рублей. По словам ученых, первые три года у них практически не было проблем, только несколько задержалась оплата, а Олевский полтора месяца не мог получить доступ в закрытый ядерный вуз и руководил работой из общежития.

В 2013 году лаборатория подала заявку на продление мегагранта, министерство согласилось выделить в 2014 году 22,5 млн рублей, но в 2015 году вуз должен был самостоятельно найти столько же из внебюджетных источников. С этим у лаборатории возникли проблемы. В 2015 году вуз перестал перечислять средства, Олевский уведомил ректора, что работа встала, не получив ответа, улетел в США и руководил проектом дистанционно.

В 2016 году совет министерства по грантам решил, что и вуз, и Олевский не выполнили требования договора: вуз не перечислил деньги, а ученый проработал в России меньше положенного по договору срока. Но из-за важности разработок чиновники продлили соглашение на 2016 год при условии, что вуз закроет долги. Тем не менее, администрация МИФИ, по словам Олевского, денег не дала, поэтому ученым пришлось самим искать деньги, чтобы формально выполнить требование о перечислении 22,5 млн рублей со стороны вуза.

В конце 2016 году ученые отправили в совет министерства отчет о работе, который независимые эксперты признали качественным, но чиновники признали проект "нерезультативным" из-за "невыполнения ведущим ученым обязательств по личному присутствию в вузе" и потребовали вернуть 22,5 млн рублей, выделенные в 2014 году.

В министерстве подтвердили свое решение и заявили, что сейчас разрабатывают нормативную базу для возврата средств. После решения министерства МИФИ заблокировал счета лаборатории, в том числе те деньги, которые ученые нашли самостоятельно. В ректорате вуза "Ъ" заявили, что МИФИ никогда не собирался платить деньги, так как лаборатория обещала, что найдет их самостоятельно. Позицию ученых в администрации вуза называют "циничной" и "иждивенческой", пишет znak.com.