Минобрнауки вручило премию "Битве экстрасенсов"

Министерство образования и науки РФ наградило "Битву экстрасенсов" антипремией за популяризацию лженауки. Это произошло на вручении премии "За верность науке", передает РИА Новости.
Премию "За верность науке" вручали в третий раз. Награду присуждают ученым, журналистам, представителям бизнеса, внесшим вклад в развитие российской науки и ее освещение.
По словам замглавы Минобрнауки Людмилы Огородовой, ведомство также рассматривает возможность давать премию "За верность науке" борцам с лженаукой.
В отличие от победителей в других номинациях, получающих 100 тысяч рублей, обладателям антипремии денежных поощрений не выплачивают.
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