Минобрнауки вручило премию "Битве экстрасенсов"

Премию "За верность науке" вручали в третий раз. Награду присуждают ученым, журналистам, представителям бизнеса, внесшим вклад в развитие российской науки и ее освещение.

По словам замглавы Минобрнауки Людмилы Огородовой, ведомство также рассматривает возможность давать премию "За верность науке" борцам с лженаукой.

В отличие от победителей в других номинациях, получающих 100 тысяч рублей, обладателям антипремии денежных поощрений не выплачивают.