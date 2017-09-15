Минприроды назвал 15 самых грязных городов России

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской назвал 15 городов России,в которых, по оценкам экологов, сложилась наиболее неблагоприятная ситуация с атмосферным воздухом и накоплением отходов. Об этом министр рассказал в интервью "Российской газете".
"Это Норильск, Липецк, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, Магнитогорск, Красноярск, Омск, Челябинск, Братск, Новочеркасск, Чита, Дзержинск, Медногорск, Асбест", — перечислил министр. По его словам, здесь находится много производств, а значит, и экологических рисков.
Донской напомнил, что к концу Года экологии в России будет составлен экологический рейтинг регионов. "Это будет рейтинг не только по показателям выбросов, сбросов и образования отходов, но, прежде всего, по качеству природоохранного управления", — добавил он.
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