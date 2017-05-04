Минприроды предлагает запретить захоронение некоторых видов отходов

С проектом постановления ознакомились "Ведомости", подлинность документа подтвердил представитель Минприроды.

Ведомство также предлагает запретить захоронение бумаги и покрышек с 2019 года, а кассовых аппаратов, электробытовых приборов и батареек — с 2021 года. Запрет должен был вступить в силу в этом году, но не прошел стадию межведомственных согласований.

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской пояснил, что запрет должен стимулировать вторичную переработку мусора. По его мнению, одной из главных экологических проблем является рост отходов и одновременно низкий уровень их утилизации. Донской рассказал, что ограничения хотят ввести поэтапно для сбалансированной работы рынка переработки. "Сейчас мы готовим предложения по формированию экономических стимулов для населения к сортировке отходов и для бизнеса — по их сбору", — пояснил он.

Министр сообщил, что запрет будет дополнением к системе расширенной ответственности производителей за утилизацию товаров. По его словам, оба документа находятся "в высокой стадии готовности".

По данным стратегии экологической безопасности, на которые ссылается издание, в России ежегодно образуется до 4 млрд тонн отходов. Количество отходов, которые подлежат захоронению, растет. Существует около 15 тыс. санкционированных свалок, которые занимают 4 млн га территории, пишет "Росбалт".

Факт

По данным Минприроды, около 50% отходов утилизируются, но из ежегодных 50—60 млн тонн отходов перерабатывается лишь 7,5%.