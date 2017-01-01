Минпромторг определил список продуктов для покупки по карточкам

Система продовольственной помощи малоимущим позволит покупать любые российские продукты питания, кроме "вредных". Также по картам нельзя будет купить алкоголь и сигареты, пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Министерства.
Конкретный перечень продуктов разработан с учетом рекомендаций Минздрава России. В него вошли хлебные продукты, в том числе мука, крупы, макаронные изделия, картофель, овощи и бахчевые, свежие фрукты, сухофрукты, сахар, соль, питьевая вода, яйца, растительное масло, мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молокопродукты. Также в список внесены саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных.
"Карты можно будет использовать во всех магазинах, выразивших готовность работать в данной системе. Создания отдельной торговой сети для данного проекта не потребуется", —добавили в Минпромторге.
Проект предлагает признавать малоимущей семью любого состава (родители-одиночки, многодетные родители, пары, не имеющие детей, усыновители и т. д.). У претендентов на получение карт продпомощи социальные службы проверят ежемесячный бюджет, для чего суммарный доход всех трудоспособных членов семьи за последние три месяца поделят на три и еще раз — на количество членов семьи. Если результат окажется ниже прожиточного минимума, установленного для данного региона, семья будет признана малоимущей.
Предполагается, что выплаты по продкартам составят 1200 рублей в месяц.
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