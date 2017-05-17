Минпромторг предложил продавать водку по 130 рублей за поллитра

Минпромторг РФ предлагает установить минимальную розничную цену на водку в пределах 110-130 рублей, пишет РИА Новости. Ведомство считает, что это выведет алкогольный рынок из "тени".
Министерство предлагает приблизить цену легального крепкого алкоголя к оптимальной — 110-130 рублей за 0,5 л. Ведомство выступает против нынешней политики Минфина, который уже установил с 13 мая минимальную цену на поллитровку в 205 рублей — вместо прежних 190 рублей.
"Российская газета" пишет, что причина подорожания алкоголя связана с тем, что казне нужны деньги. Из-за этого в России еще с 1 января увеличились акцизы на крепкий алкоголь. Следом планировали поднять и розничные цены до 219 рублей, но производители алкоголя запротестовали: по их мнению, это вызовет рост теневой доли рынка. В итоге сошлись на компромиссной цене в 205 рублей, но решили вводить с середины мая.
По данным руководителя Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадима Дробиза, сейчас меньше 60% алкоголя продается нелегально. Предложение Минпромторга о снижении акцизов преследует цель вывести алкогольный рынок из "тени".
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