Опубликовано видео вспышки в небе во время крушения Ту-154

Одна из видеокамер на улицах Сочи, предположительно, сняла момент падения Ту-154 Минобороны, перевозившего на сирийскую авиабазу 92 человека.
Видео, выложенное на сервисе YouTube, показывает появление яркой вспышки на высоте.
Официальных комментариев об этой записи нет, пишет "Росбалт".
25 декабря рано утром самолет Ту-154 Минобороны разбился у побережья Сочи сразу после взлета. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, тележурналисты, экс-глава комитета по культуре Санкт-Петербурга, глава управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело о крушении самолёта Ту-154 Минобороны России в центральный аппарат СК.
По погибшим в катастрофе объявлен национальный траур.
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