Опубликовано видео вспышки в небе во время крушения Ту-154

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Сегодня, 13:10.
Происшествия

Одна из видеокамер на улицах Сочи, предположительно, сняла момент падения Ту-154 Минобороны, перевозившего на сирийскую авиабазу 92 человека.

Море.
Море. Фото: СС0.

Видео, выложенное на сервисе YouTube, показывает появление яркой вспышки на высоте.

Официальных комментариев об этой записи нет, пишет "Росбалт".

25 декабря рано утром самолет Ту-154 Минобороны разбился у побережья Сочи сразу после взлета. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, тележурналисты, экс-глава комитета по культуре Санкт-Петербурга, глава управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело о крушении самолёта Ту-154 Минобороны России в центральный аппарат СК.

По погибшим в катастрофе объявлен национальный траур.

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