Опубликовано видео вспышки в небе во время крушения Ту-154

Видео, выложенное на сервисе YouTube, показывает появление яркой вспышки на высоте.

Официальных комментариев об этой записи нет, пишет "Росбалт".

25 декабря рано утром самолет Ту-154 Минобороны разбился у побережья Сочи сразу после взлета. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, тележурналисты, экс-глава комитета по культуре Санкт-Петербурга, глава управления культуры Минобороны РФ Антон Губанков.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело о крушении самолёта Ту-154 Минобороны России в центральный аппарат СК.

По погибшим в катастрофе объявлен национальный траур.