Минсельхоз предлагает ограничить импорт сахара из Казахстана и Белоруссии

Минсельхоз России предлагает ограничить импорт сахара из Казахстана и Белоруссии для защиты отечественных производителей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что Казахстан и Белоруссия, которые импортируют сахар из третьих стран без пошлин, ухудшают ситуацию на этом рынке внутри ЕАЭС и создают неблагоприятные условия для российских производителей.
"Беспошлинный ввоз сахара-сырца с его последующей переработкой в этих странах делают его очень дешевым", — сообщили в министерстве.
"С одной стороны, у нас перепроизводство сахара, излишки (700 тыс. т), которые мы должны вывезти. С другой — недобросовестная политика партнеров, Белоруссии и Казахстана, которые сбрасывают на наш рынок сахар из третьих стран", — отметил Ткачев. Он указал, что это давит на рынок — с начала августа по сентябрь цена упала почти вдвое: сахар подешевел с 44 до 26 рублей за 1 кг, пишет ТАСС.
Из-за этого производство российского сахара стало неконкурентоспособным, и многие российские предприятия находятся в предбанкротном состоянии или терпят убытки, сообщит министр.
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