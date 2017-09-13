Минсельхоз предлагает ограничить импорт сахара из Казахстана и Белоруссии

Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что Казахстан и Белоруссия, которые импортируют сахар из третьих стран без пошлин, ухудшают ситуацию на этом рынке внутри ЕАЭС и создают неблагоприятные условия для российских производителей.

"Беспошлинный ввоз сахара-сырца с его последующей переработкой в этих странах делают его очень дешевым", — сообщили в министерстве.

"С одной стороны, у нас перепроизводство сахара, излишки (700 тыс. т), которые мы должны вывезти. С другой — недобросовестная политика партнеров, Белоруссии и Казахстана, которые сбрасывают на наш рынок сахар из третьих стран", — отметил Ткачев. Он указал, что это давит на рынок — с начала августа по сентябрь цена упала почти вдвое: сахар подешевел с 44 до 26 рублей за 1 кг, пишет ТАСС.

Из-за этого производство российского сахара стало неконкурентоспособным, и многие российские предприятия находятся в предбанкротном состоянии или терпят убытки, сообщит министр.