Минсельхоз предложил субсидировать выращивание грибов в России, сообщает "Интерфакс".
Такую меру предложено реализовать в рамках программы импортозамещения.
В пояснительной записке отмечается — на сегодняшний день 90% грибов в России импортируется из-за рубежа, на это тратится более 400 млн долларов США. В 2016 году только 6% грибов были выращены в России.
Годовую потребность России в грибах в Минсельхозе оценили в 150 тысяч тонн. В конце 2016 года глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что Россия может накормить грибами полмира. "Грибов, я прошу прощения, у нас как грязи", — говорил Ткачев, пишет polit.ru.
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