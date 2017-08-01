Минсельхоз предложил субсидировать выращивание грибов

Такую меру предложено реализовать в рамках программы импортозамещения.

В пояснительной записке отмечается — на сегодняшний день 90% грибов в России импортируется из-за рубежа, на это тратится более 400 млн долларов США. В 2016 году только 6% грибов были выращены в России.

Годовую потребность России в грибах в Минсельхозе оценили в 150 тысяч тонн. В конце 2016 года глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что Россия может накормить грибами полмира. "Грибов, я прошу прощения, у нас как грязи", — говорил Ткачев, пишет polit.ru.