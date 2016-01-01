Минсельхоз России хочет сократить поддержку аграриев. Сколько недополучит Алтай?

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Как отмечают специалисты, распределение данной субсидии на 2017 год проводилось с учетом природно-климатических особенностей каждой территории. Проще говоря, чем эти условия благоприятнее, тем меньше аграрии этого субъекта получают на гектар. Согласно проекту распоряжения, объем выделяемых средств по данной статье для Ставропольского края может снизиться с 1,1 млрд рублей до 59,5 млн рублей, для Краснодарского края - с 1,6 млрд рублей до 148,1 млн. рублей, для Ростовской области - с 1,3 млрд. рублей до 86,3 млн. рублей.

Надо сказать, что и Алтайский край не избежал этой участи, однако размер сокращения по сравнению с вышеперечисленными регионами не столько значительный. В проекте распоряжения говорится, что на погектарные субсидии Алтайскому краю будет выделено 913 млн рублей. В 2016 году этот показатель составлял чуть больше 1,3 млрд рублей.

Не исключено, что общее сокращение погектарных субсидий станет не единственным "сюрпризом" будущего года. Есть вероятность, что государство перестанет субсидировать производство отдельных культур, в частности подсолнечника. Подобное нововведение уже значится в документах Минсельхоза. Однако, как отмечают специалисты, окончательное решение еще не принято.

Как будут распределяться погектарные субсидии на уровне региона, станет понятно в январе 2017 года.