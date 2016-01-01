Минсельхоз России хочет сократить поддержку аграриев. Сколько недополучит Алтай?

Минсельхоз России опубликовал проекты распоряжений по распределению субсидий на будущий год. Уже известно, сколько регионы получат на повышение продуктивности молочного скотоводства, развитие мелиорации, создание и модернизацию объектов АПК. Наибольшие вопросы вызывают расчеты по несвязанной поддержке растениеводства. Тут в целом по стране объем выделяемых средств может уменьшиться более чем на 50%: с 23,2 млрд рублей до 11,3 млрд.
Как отмечают специалисты, распределение данной субсидии на 2017 год проводилось с учетом природно-климатических особенностей каждой территории. Проще говоря, чем эти условия благоприятнее, тем меньше аграрии этого субъекта получают на гектар. Согласно проекту распоряжения, объем выделяемых средств по данной статье для Ставропольского края может снизиться с 1,1 млрд рублей до 59,5 млн рублей, для Краснодарского края - с 1,6 млрд рублей до 148,1 млн. рублей, для Ростовской области - с 1,3 млрд. рублей до 86,3 млн. рублей.
Надо сказать, что и Алтайский край не избежал этой участи, однако размер сокращения по сравнению с вышеперечисленными регионами не столько значительный. В проекте распоряжения говорится, что на погектарные субсидии Алтайскому краю будет выделено 913 млн рублей. В 2016 году этот показатель составлял чуть больше 1,3 млрд рублей.
Не исключено, что общее сокращение погектарных субсидий станет не единственным "сюрпризом" будущего года. Есть вероятность, что государство перестанет субсидировать производство отдельных культур, в частности подсолнечника. Подобное нововведение уже значится в документах Минсельхоза. Однако, как отмечают специалисты, окончательное решение еще не принято.
Как будут распределяться погектарные субсидии на уровне региона, станет понятно в январе 2017 года.
- Карлин: "Истошные крики о сокращении инвестиций в крае не имеют оснований"
- Анатолий Вытоптов — о самом главном дефиците в АПК, технологии No-Till и российских умельцах
- Фотофакты. Алтайский производитель построит новый завод за 500 млн рублей
- Сюжет: Агропромышленный комплекс
- Сюжет: Предоставление субсидий
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.