Алтайский Минстройтранс опроверг инфомацию о невыполнении плана капремонта в регионе

RNS первым опубликовало утверждение Андрея Чибиса, замминистра строительства и ЖКХ РФ. Он заявил в ходе селекторного совещания по капремонту и приоритетным проектам: 14 регионов занимаются подгонкой цифр, отчитавшись о выполнении в полном объеме, тогда как фактически планы не выполнены. В число этих регионов, как пишет RNS, входит и Алтайский край, где план не выполнен на 57%, и такие регионы занимаются подлогом.

Такие слова не могли не разлететься по СМИ и соцсетям. Перепечатала ее и "Российская газета" (официальный печатный орган правительства РФ), и многие информационные ресурсы Алтайского края.

В минстройтрансе Алтайского края отреагировали довольно оперативно и резко. Региональное ведомство заявило, что данные не являются достоверными. Оно ссылается на официальный пресс-релиз минстроя РФ, в котором Алтайский край НЕ входит в число регионов, где планы 2016 года выполнены менее чем на 50%.

Более того, алтайский минстройтранс сообщил, что план на 2016 год выполнен на 100%.

Андрей Голубцов,

замминистра строительства,

транспорта и ЖКХ Алтайского края:

Программа реализуется двухлетними планами. Так, в прошлом году по планам 2015-2016 и 2016-2017 годов в регионе было отремонтировано 239 домов, объем работ, запланированный на прошлый год, мы выполнили на 100%, благодаря чему почти 40 тыс. граждан улучшили свои жилищные условия. Программа в регионе выполняется в соответствии с планами, утвержденными и согласованными в минстрое России. В так называемой системе "светофор" на официальном портале Фонда содействия реформированию ЖКХ - "Реформа ЖКХ" наш регион в числе "зеленых" субъектов, то есть программа выполняется по графику.

Голубцов также сообщил, что в текущем году Алтайский край завершит работу по плану 2016-2017 годов и плану 2017 года, согласно которым будет отремонтировано более 480 домов.

Тем не менее 9-10 февраля тему активно обсуждали и в соцсетях. Общественник Константин Емешин сразу взял на себя ответственность за то, что сказал Чибис. В том смысле, что это он на всех общественных советах заявлял, что система капремонта может породить коррупцию. И власти так стремились ее не допустить, что обложили конкурсы по выбору подрядчиков мудреными условиями, и торги стали затягиваться.

Но активист ОНФ и руководитель общественной организации "ЖКХ-контроль" Сергей Тастан сказал, что дело в изменении методики и это, скорее всего, путаница. Сам Андрей Чибис на своей страничке в Facebook высказывание, обнародованное RNS, не комментирует.