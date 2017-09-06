Минтранс разрешил использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных

Минтранс России разрешил авиакомпаниям использование электронных посадочных талонов вместо бумажных — соответствующие изменения внесены в Федеральные авиационные правила (ФАП) и нормы предполетного досмотра.
Перевозчик имеет право оформить посадочный талон в виде цифрового штрих-кода и направить эту информацию на электронную почту пассажира.
Во время предполетного досмотра служба безопасности в аэропорту отсканирует посадочный талон с экрана любого гаджета. При желании полученный по почте документ также можно распечатать и предъявить при проверке в аэропорту.
В аэропортах, где отсутствует необходимое оборудования для работы с электронными посадочными, процедура досмотра пассажиров останется прежней, пишет polit.ru.
Приказ Минтранса направлен на государственную регистрацию в Минюст России. Однако, как сообщили altapress.ru в авиапредприятии "Алтай", процесс регистрации в Минюсте займет долгое время. А без утверждения в этой инстанции аэропорты будут работать в прежнем режиме.
Факт
Минтранс еще в сентябре 2016 года пообещал отменить бумажные посадочные талоны на авиарейсы, однако до настоящего момента пассажиры были обязаны предъявлять на контроле бумажные версии.
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