Минтранс разрешил использовать электронные посадочные талоны вместо бумажных

Перевозчик имеет право оформить посадочный талон в виде цифрового штрих-кода и направить эту информацию на электронную почту пассажира.

Во время предполетного досмотра служба безопасности в аэропорту отсканирует посадочный талон с экрана любого гаджета. При желании полученный по почте документ также можно распечатать и предъявить при проверке в аэропорту.

В аэропортах, где отсутствует необходимое оборудования для работы с электронными посадочными, процедура досмотра пассажиров останется прежней, пишет polit.ru.

Приказ Минтранса направлен на государственную регистрацию в Минюст России. Однако, как сообщили altapress.ru в авиапредприятии "Алтай", процесс регистрации в Минюсте займет долгое время. А без утверждения в этой инстанции аэропорты будут работать в прежнем режиме.

Факт

Минтранс еще в сентябре 2016 года пообещал отменить бумажные посадочные талоны на авиарейсы, однако до настоящего момента пассажиры были обязаны предъявлять на контроле бумажные версии.