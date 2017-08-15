Шубохранилище: Минтранс разрешил проносить зимнюю одежду на борт самолета бесплатно

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Сегодня, 20:54.
Жизнь

Шубы и другую зимнюю одежду оставят в списке вещей для бесплатного проноса на борт, обещают в Минтрансе.

В магазине шуб. Торговля.
В магазине шуб. Торговля. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Об этом на "горячей линии" в "Российской газете" сообщила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта Светлана Петрова.

В России много климатических зон. И если пассажир летит из Сочи в Якутск, то уже в сентябре-октябре ему придется с собой брать зимнюю верхнюю одежду. Но в Сочи в сентябре не будешь заходить на борт в шубе. Если не отредактировать проект правил по проносу ручной клади и багажа, то у авиакомпаний может возникнуть право брать дополнительную плату за зимнюю одежду как за перевес.

"Мы с учетом чувствительности данного момента оставим верхнюю одежду в списке для того, чтобы снять все вопросы, которые сейчас по этой тематике возникают", — пообещала Светлана Петрова.

Ранее авиаперевозчик "Аэрофлот" разрешил совместно летящим пассажирам суммировать массу положенного им багажа.

Изменение в правила авиакомпании было внесено по протесту Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, следует из сообщения  Генпрокуратуры.

"По результатам рассмотрения протеста правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона. Теперь пассажиры "Аэрофлота", летящие совместно в один и тот же аэропорт одним и тем же рейсом, могут беспрепятственно использовать опцию суммирования своего багажа",— говорится в сообщении ведомства.

Факт

В первой редакции проекта Федеральных авиационных правил, который разработало ведомство, в списке верхней одежды не было.

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