Шубохранилище: Минтранс разрешил проносить зимнюю одежду на борт самолета бесплатно

Шубы и другую зимнюю одежду оставят в списке вещей для бесплатного проноса на борт, обещают в Минтрансе.
Об этом на "горячей линии" в "Российской газете" сообщила директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта Светлана Петрова.
В России много климатических зон. И если пассажир летит из Сочи в Якутск, то уже в сентябре-октябре ему придется с собой брать зимнюю верхнюю одежду. Но в Сочи в сентябре не будешь заходить на борт в шубе. Если не отредактировать проект правил по проносу ручной клади и багажа, то у авиакомпаний может возникнуть право брать дополнительную плату за зимнюю одежду как за перевес.
"Мы с учетом чувствительности данного момента оставим верхнюю одежду в списке для того, чтобы снять все вопросы, которые сейчас по этой тематике возникают", — пообещала Светлана Петрова.
Ранее авиаперевозчик "Аэрофлот" разрешил совместно летящим пассажирам суммировать массу положенного им багажа.
Изменение в правила авиакомпании было внесено по протесту Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, следует из сообщения Генпрокуратуры.
"По результатам рассмотрения протеста правила авиакомпании приведены в соответствие с требованиями закона. Теперь пассажиры "Аэрофлота", летящие совместно в один и тот же аэропорт одним и тем же рейсом, могут беспрепятственно использовать опцию суммирования своего багажа",— говорится в сообщении ведомства.
Факт
В первой редакции проекта Федеральных авиационных правил, который разработало ведомство, в списке верхней одежды не было.
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