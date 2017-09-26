Минтруд назвал самые высокооплачиваемые должности в России

Первое место в списке занял капитан океанского судна с зарплатой 500 тысяч рублей в месяц. На втором месте — командир воздушного судна, его зарплата — 320 тысяч рублей. Тройку лидеров замкнул главный технолог золотодобывающей промышленности с окладом в 312 тысяч рублей, сообщае Nation News.

Далее следуют главный тренер по хоккею (300 тысяч рублей), начальник строительного участка (250 тысяч рублей), врач-стоматолог (200 тысяч рублей), риск-менеджер (200 тысяч рублей), инженер-электрик (195 тысяч рублей) и аналитик в области информатики и вычислительной техники (190 тысяч рублей). На 10 месте оказался второй пилот воздушного суда с зарплатой в 180 тысяч рублей, сообщают "Известия".

В первом полугодии 2017 года средняя зарплата плата в стране составила 38,7 тысячи рублей, что на 7,3% больше в сравнении с тем же периодом 2016 года.

По итогам прошлого года самыми высокооплачиваемыми стали специалисты финансовой сферы (средняя зарплата 78,3 тысячи рублей), самыми "бедными" — работники сельского хозяйства (21,4 тысячи рублей), пишет ura.ru.