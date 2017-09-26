Минтруд назвал самые высокооплачиваемые должности в России

Рейтинг самых высокооплачиваемых должностей, которые были вакантны в первой половине 2017 года, составило Министерство труда и социальной защиты России.
Первое место в списке занял капитан океанского судна с зарплатой 500 тысяч рублей в месяц. На втором месте — командир воздушного судна, его зарплата — 320 тысяч рублей. Тройку лидеров замкнул главный технолог золотодобывающей промышленности с окладом в 312 тысяч рублей, сообщае Nation News.
Далее следуют главный тренер по хоккею (300 тысяч рублей), начальник строительного участка (250 тысяч рублей), врач-стоматолог (200 тысяч рублей), риск-менеджер (200 тысяч рублей), инженер-электрик (195 тысяч рублей) и аналитик в области информатики и вычислительной техники (190 тысяч рублей). На 10 месте оказался второй пилот воздушного суда с зарплатой в 180 тысяч рублей, сообщают "Известия".
В первом полугодии 2017 года средняя зарплата плата в стране составила 38,7 тысячи рублей, что на 7,3% больше в сравнении с тем же периодом 2016 года.
По итогам прошлого года самыми высокооплачиваемыми стали специалисты финансовой сферы (средняя зарплата 78,3 тысячи рублей), самыми "бедными" — работники сельского хозяйства (21,4 тысячи рублей), пишет ura.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.