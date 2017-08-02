Минтруд не станет объяснять, почему у депутатов высокие надбавки к пенсиям

Мещанский суд отклонил соответствующий иск адвоката Юрия Качана к ведомству. Ранее истец обратился с вопросом о депутатских пенсиях в правительство. Его интересовало, почему надбавки парламентариев достигают 75%, а чтобы их заработать, на Охотном ряду надо провести всего три года?

Депутаты прошлого, шестого созыва, заработали надбавку к пенсии в 66 тысяч рублей. В старости они будут получать примерно в семь-восемь раз больше, чем те, кто на Охотный ряд не попал. Почему такая разница? Этим вопросом заинтересовался адвокат Юрий Качан. Оказалось, все дело в специфике работы. Объяснил Минтруд: парламентарии вынуждены жить под ограничениями и раскрывать личные данные, то есть публиковать декларации. Что еще влияет на разницу?

Евгений Федоров,

депутат, член комитета по бюджету и налогам:

Я думаю, что такие пенсии у всех людей, у кого соответствующие оклады, то есть, если у вас оклад, допустим, миллион, то и пенсия у вас будет каким-то образом связана с окладом, пропорциональна окладу и так далее. У депутатов достаточно высокие оклады, и, соответственно, они отражаются в пенсиях. Пенсия пропорциональна окладам, то есть доходам. Если у вас доход 10 млн, то у вас и, соответственно, пенсия будет измеряться в миллионах.

Пенсионная формула оказалась не по зубам даже некоторым депутатам. Но вернемся к надбавкам. До этого года максимальную, в 75%, народные избранники зарабатывали за три года. Цифра сравнима с некоторыми европейскими надбавками, например, в Голландии или Люксембурге, там 80%, но при этом пенсия парламентариев выше рядовой всего в два раза. Хуже всего живется госслужащим в Ирландии и Эстонии, где надбавки едва превышают 30%: страшный сон наших депутатов. В прошлом созыве большая часть народных избранников регулярно прогуливала заседания, голосовали по команде и даже уклонялись от дискуссий. Еще можно понять надбавки у министров или руководителей госкомпаний, они хотя бы несут личную ответственность за все принимаемые решения. А на Охотном ряду один коллективный разум, и не понятно, с кого спрашивать. И как объяснить, например, хирургу, который всю жизнь простоял у операционного стола и заработал пенсию в 15 тысяч, а депутат — в районе 90?

Владимир Слатинов,

эксперт Института гуманитарно-политических исследований:

Мы, с одной стороны, видим, действительно, буйство скреп, мы видим, что российская власть очень много и активно говорит о роли духовности, нестяжательства, солидарности в жизни государства, но, тем не менее, разрыв между благосостоянием верхушки или, можно сказать, верхнего класса, статусных государственных служащих, лиц, занимающих политические должности, и доходами граждан при этом разительно увеличивается.

Депутатские надбавки — хороший повод, чтобы поговорить о социальной солидарности, этике и даже морали. Насколько они соблюдаются, когда пенсии на Охотном ряду и за его пределами разнятся в семь-восемь раз, но редкий депутат заведет разговор на эту тему. Хотя здесь вопросы морали и этики ощущаются несколько острее, чем где-нибудь, например, в искусстве, пишет bfm.ru.