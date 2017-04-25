Минтруд обсудит с кабмином индексации пенсий работающих пенсионеров

"Пока таких решений нет, поэтому будем смотреть, прорабатывать с экономическими ведомствами прежде всего. По нашим оценкам, порядка 170-200 млрд рублей может потребоваться на это мероприятие. Деньги очень серьезные, поэтому будем взвешивать, смотреть, как с этим быть", — сказал он.

"Я хотел бы напомнить, как работает эта формула: если пенсионер работает и он, предположим, через три года уходит с работы, то он получит индексацию за все три года, с точки зрения прав, он ничего не теряет, просто не получает текущую индексацию", — пояснил Топилин, пишет bfm.ru.

В 2016 году правительство приняло непопулярное решение об изменении порядка индексации пенсий из-за сложной балансировки бюджета.

Факт

В России насчитывается около 9,6 млн работающих пенсионеров.