Минтруд обсудит с кабмином индексации пенсий работающих пенсионеров

Минтруд РФ обсудит с соответствующими ведомствами вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время рабочей поездки в Ставрополь, сообщает ТАСС.
"Пока таких решений нет, поэтому будем смотреть, прорабатывать с экономическими ведомствами прежде всего. По нашим оценкам, порядка 170-200 млрд рублей может потребоваться на это мероприятие. Деньги очень серьезные, поэтому будем взвешивать, смотреть, как с этим быть", — сказал он.
"Я хотел бы напомнить, как работает эта формула: если пенсионер работает и он, предположим, через три года уходит с работы, то он получит индексацию за все три года, с точки зрения прав, он ничего не теряет, просто не получает текущую индексацию", — пояснил Топилин, пишет bfm.ru.
В 2016 году правительство приняло непопулярное решение об изменении порядка индексации пенсий из-за сложной балансировки бюджета.
Факт
В России насчитывается около 9,6 млн работающих пенсионеров.
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