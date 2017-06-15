Минтруд предложил не увеличивать пособия по безработице

Министерство труда РФ планирует оставить размер пособия по безработице в следующем году таким же, как в этом, сообщается в проекте постановления правительства России, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов.
"Проектом постановления правительства Российской Федерации предусматривается установление на 2018 г. минимальной и максимальной величин пособия по безработице в размере 850 и 4900 руб. соответственно", — сказано в пояснительной записке к проекту постановления.
В ноябре 2016 года директор департамента занятости населения Минтруда Михаил Кирсанов заявлял, что ведомство хочет в перспективе довести размер пособия по безработице до прожиточного минимума. Директор говорил, что разрабатывается проект федерального закона, который повысит максимальный размер пособия до 7,5–8 тыс. рублей, сообщала "Лента.ру".
По данным Минтруда, на 1 мая уровень регистрируемой безработицы по России составил 1,2% от численности экономически активного населения, годом ранее этот показатель равнялся 1,4%. Величины минимальной и максимальной величины пособия по безработице не индексируются с 2009 года, пишет znak.com.
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