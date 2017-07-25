Минтруд в суде объяснит, почему депутаты получают "заоблачные" пенсии

Адвокат Юрий Качан потребовал от министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина в суде объяснить, почему депутаты Госдумы, в отличие от рядовых граждан, получают колоссальные по размеру пенсии, говорится в исковом заявлении, сообщает РАПСИ.
В иске заявитель требует разъяснить, на каком основании в РФ "существует отдельное законодательство, регулирующее пенсионное обеспечение депутатов, ставящее их в привилегированное положение". Качан также ставит вопрос о возможности передать контроль за уплатой пенсионных взносов от Пенсионного фонда России к Федеральной налоговой службе.
Он указывает, что "по всей территории РФ построены дворцы из мрамора и гранита — здания главных управлений ПФР, в то время, как подавляющее большинство пенсионеров влачит полунищенское существование вследствие мизерных размеров пенсий по старости, а правительство активно муссирует вопрос о необходимости увеличения пенсионного возраста".
Истец заявляет, что неоднократно обращался с этими актуальными вопросами в соответствующие органы, однако получил отовсюду отписки, пишет bfm.ru.
Факт
Мещанский суд Москвы рассмотрит исковое заявление 31 июля.
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