Минтруд в суде объяснит, почему депутаты получают "заоблачные" пенсии

В иске заявитель требует разъяснить, на каком основании в РФ "существует отдельное законодательство, регулирующее пенсионное обеспечение депутатов, ставящее их в привилегированное положение". Качан также ставит вопрос о возможности передать контроль за уплатой пенсионных взносов от Пенсионного фонда России к Федеральной налоговой службе.

Он указывает, что "по всей территории РФ построены дворцы из мрамора и гранита — здания главных управлений ПФР, в то время, как подавляющее большинство пенсионеров влачит полунищенское существование вследствие мизерных размеров пенсий по старости, а правительство активно муссирует вопрос о необходимости увеличения пенсионного возраста".

Истец заявляет, что неоднократно обращался с этими актуальными вопросами в соответствующие органы, однако получил отовсюду отписки, пишет bfm.ru.

Факт

Мещанский суд Москвы рассмотрит исковое заявление 31 июля.