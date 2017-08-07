Минутка библиотечного юмора

Эта подборка развенчивает стереотип о том, что библиотека и все связанное с ней — невероятно скучно. Эти люди знают толк в хороших книгах!

Библиотечный юмор. Фото: obhohocheshsya.com. Библиотечный юмор. Фото: obhohocheshsya.com. Библиотечный юмор. Фото: obhohocheshsya.com. Библиотечный юмор. Фото: obhohocheshsya.com. Библиотечный юмор. Фото: obhohocheshsya.com. Библиотечный юмор. Фото: obhohocheshsya.com. Библиотечный юмор. Фото: obhohocheshsya.com. Библиотечный юмор. Фото: obhohocheshsya.com. Библиотечный юмор. Фото: obhohocheshsya.com. Библиотечный юмор. Фото: obhohocheshsya.com. Библиотечный юмор. Фото: obhohocheshsya.com. Библиотечный юмор. Фото: obhohocheshsya.com. Библиотечный юмор. Фото: obhohocheshsya.com. Библиотечный юмор. Фото: obhohocheshsya.com. Библиотечный юмор. Фото: obhohocheshsya.com. Библиотечный юмор. Фото: obhohocheshsya.com. Библиотечный юмор. Фото: obhohocheshsya.com. Библиотечный юмор. Фото: obhohocheshsya.com. Библиотечный юмор. Фото: obhohocheshsya.com. Библиотечный юмор. Фото: obhohocheshsya.com. Библиотечный юмор. Фото: obhohocheshsya.com. Библиотечный юмор. Фото: obhohocheshsya.com. Источник.