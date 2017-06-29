Минюст опубликовал отчетность фонда Людмилы Путиной

Минюст опубликовал отчетность "Центра развития межличностных коммуникаций", который курирует Людмила Путина.
Документы появились после того, как ведомство вынесло фонду предупреждение. Перед этим на "Центр развития межличностных коммуникаций" пожаловались представители проекта "Муниципальный сканер".
Сейчас опубликован отчет за 2016 год. Фонд, возглавляемый Артуром Очеретным, которого называют новым мужем Людмилы, отмечает портал Republic, получил в 2016 году из бюджета 62 млн рублей. Ранее телеканал "Дождь" сообщал о том, что такую же сумму выделила организации мэрия Москвы (всего вплоть до 2019 года — 250 млн рублей). Еще 73,6 млн рублей поступили от российских граждан и организаций.
Среди расходов центра значатся 250 млн пожертвований, направленных другим НКО; потраченные на оплату труда 25,7 млн, 13,8 млн — на строительство здания, еще 8,8 млн рублей ушло на приобретение "основных средств, инвентаря и иного имущества", а 1,8 млн — на эксплуатацию недвижимости и автомобилей, пишет ura.ru.
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