Минюст РФ работает над созданием единой базы данных о россиянах

Министерство юстиции РФ работает над созданием единого реестра населения страны, который объединит сведения обо всех россиянах. Об этом РИА Новостям сообщила руководитель департамента правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Александра Дронова.
По словам чиновницы, с начала года Минюст вместе с Мифином и Федеральной налоговой службой ведет большой проект по созданию единого реестра населения.
"Для нашей страны это беспрецедентный ресурс, который в зарубежных странах давно и эффективно существует", — отметила представитель министерства.
Она рассказала, что "во главу ресурса ставится человек, и к нему подстыковываются различные связи" о его статусах, связанных с актами гражданского состояния, с налоговой системой, с правоохранительной системой, и прочее. Речь идет об актах гражданского состояния, налоговой истории, правонарушениях и тому подобной информации.
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