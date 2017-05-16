Минюст РФ работает над созданием единой базы данных о россиянах

По словам чиновницы, с начала года Минюст вместе с Мифином и Федеральной налоговой службой ведет большой проект по созданию единого реестра населения.

"Для нашей страны это беспрецедентный ресурс, который в зарубежных странах давно и эффективно существует", — отметила представитель министерства.

Она рассказала, что "во главу ресурса ставится человек, и к нему подстыковываются различные связи" о его статусах, связанных с актами гражданского состояния, с налоговой системой, с правоохранительной системой, и прочее. Речь идет об актах гражданского состояния, налоговой истории, правонарушениях и тому подобной информации.