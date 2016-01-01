В России создадут реестр педофилов

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Вчера, 19:41.
Жизнь

В России увеличилось количество преступлений, совершаемых в отношении детей. Об этом рассказала Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью телепрограмме "Поздняков", пишет "Российская газета".

Насилие над детьми.
Насилие над детьми. Фото: Михаил Хаустов.

По словам Кузнецовой, количество детских самоубийств сократилось до 400, но по сути это все равно много, "почти две школы". А самым распространенным преступлением в отношении детей остается покушение на детскую половую неприкосновенность. Анна Кузнецова уверена, что обезопасить детей можно с помощью федерального реестра педофилов.

"Нужно создать реестр, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения", - объяснила Кузнецова. Этот способ, по мнению многих экспертов, считается самым эффективным в борьбе с педофилами.

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