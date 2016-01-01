В России создадут реестр педофилов

По словам Кузнецовой, количество детских самоубийств сократилось до 400, но по сути это все равно много, "почти две школы". А самым распространенным преступлением в отношении детей остается покушение на детскую половую неприкосновенность. Анна Кузнецова уверена, что обезопасить детей можно с помощью федерального реестра педофилов.

"Нужно создать реестр, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения", - объяснила Кузнецова. Этот способ, по мнению многих экспертов, считается самым эффективным в борьбе с педофилами.