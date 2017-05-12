Минздрав может разрешить продавать спиртовые настойки через интернет

Минздрав рассматривает корректировку правил продажи лекарств, доля спирта в которых превышает 30%. Производители и продавцы спиртовых настоек просят министерство вернуть их продажу в интернет, пишут "Известия".
Представители Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО) и Международной ассоциации делового сотрудничества (МАДС) отправили соответствующее письмо в ведомство.
"С целью гармонизации требований и регулирований розничной торговли лекарственными препаратами в аптечных организациях предлагается считать ограничение на продажу лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 30% избыточным", — говорится в тексте послания, имеющегося в распоряжении издания.
Речь идет о таких средствах, как настойка валерьянки, прополиса, календулы, корвалол и многих других, крепость превышает 30%. Ранее в проекте правил дистанционной продажи лекарств Минздрава реализация этих средств была запрещена. Речь не идет о настойке "Боярышника", ведь в ней доля содержания спирта — около 70%.
В ведомстве пообещали учесть мнение фармакологических компаний и продавцов.
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