Минздрав намерен ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино

В Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую разработало Министерство здравоохранения, содержится информация об ограничении скрытой рекламы алкогольной продукции в художественных фильмах, телевизионных передачах, газетах и журналах. Сейчас проект обсуждается экспертами и органами государственной власти во второй редакции, пишет издание "Известия".
Минздрав имеет ввиду товары, которые имитируют спиртную продукцию, хотя сами такой не являются. Также выступают против такой технологии скрытой рекламы. Речь идет о ситуации, когда в кадре или на снимке демонстрируется продукт, который использует герои фильма, либо его логотип, либо упоминание о качестве продукта.
Режиссер Владимир Бортко считает, что предложение Минздрава неуместно, цитирует его слова издание.
Владимир Бортко,
режиссер:
Герой, например, хочет выпить. Где он это должен сделать, за кадром? А если он специально пьет с девушкой дорогое шампанское и хочет, чтобы она знала, что он купил именно этот напиток, как быть?
Инициативу ведомства не поддерживает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Он считает, что ограничение показа алкоголя в фильмах может привести к нарушению общего замысла.
Однако глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин уверен, что демонстрация алкоголя может спровоцировать его потребить.
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