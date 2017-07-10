Минздрав намерен ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино

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Сегодня, 08:38.
Политика

В Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую разработало Министерство здравоохранения, содержится информация об ограничении скрытой рекламы алкогольной продукции в художественных фильмах, телевизионных передачах, газетах и журналах. Сейчас проект обсуждается экспертами и органами государственной власти во второй редакции, пишет издание "Известия".

Алкоголь. Бокалы.
Алкоголь. Бокалы. Фото: СС0.

Минздрав имеет ввиду товары, которые имитируют спиртную продукцию, хотя сами такой не являются. Также выступают против такой технологии скрытой рекламы. Речь идет о ситуации, когда в кадре или на снимке демонстрируется продукт, который использует герои фильма, либо его логотип, либо упоминание о качестве продукта. 

Режиссер Владимир Бортко считает, что предложение Минздрава неуместно, цитирует его слова издание.

Владимир Бортко, 
режиссер:

Герой, например, хочет выпить. Где он это должен сделать, за кадром? А если он специально пьет с девушкой дорогое шампанское и хочет, чтобы она знала, что он купил именно этот напиток, как быть?

Инициативу ведомства не поддерживает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Он считает, что ограничение показа алкоголя в фильмах может привести к нарушению общего замысла. 

Однако глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин уверен, что демонстрация алкоголя может спровоцировать его потребить. 

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