Минздрав намерен ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино

Минздрав имеет ввиду товары, которые имитируют спиртную продукцию, хотя сами такой не являются. Также выступают против такой технологии скрытой рекламы. Речь идет о ситуации, когда в кадре или на снимке демонстрируется продукт, который использует герои фильма, либо его логотип, либо упоминание о качестве продукта.

Режиссер Владимир Бортко считает, что предложение Минздрава неуместно, цитирует его слова издание.

Владимир Бортко,

режиссер:

Герой, например, хочет выпить. Где он это должен сделать, за кадром? А если он специально пьет с девушкой дорогое шампанское и хочет, чтобы она знала, что он купил именно этот напиток, как быть?

Инициативу ведомства не поддерживает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. Он считает, что ограничение показа алкоголя в фильмах может привести к нарушению общего замысла.

Однако глава Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин уверен, что демонстрация алкоголя может спровоцировать его потребить.