Минздрав предложил ввести еще один налог на сигареты и сократить число мест для курения

Правительство внесло на рассмотрение новую антитабачную концепцию на 2018-2022 годы. Документ предусматривает расширение числа мест, где запрещено курение, введение экологического налога на сигареты, новые правила торговли табаком и госпомощь при отказе от курения. Об этом сообщают РИА Новости.
В антитабачной концепции также содержится запрет на использование в кафе и ресторанах кальянов, вейпов и электронных сигарет, запрет на их продажу несовершеннолетним.
Из проекта концепции следует, что к 2022 году планируется снизить употребление табака населением страны на 25%, увеличить налог на табачные изделия, установив специфическую ставку акцизов с доведением до среднего уровня стран Европейского региона ВОЗ. Эти и другие меры помогут снизить показатели заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.
По данным Минздрава, темпы роста ставок акцизов не достигли целевого ориентира — среднего уровня налогообложения среди стран ЕС, который составляет не менее 2,38 доллара (около 136 рублей) за пачку. На данный момент в России минимальная ставка акциза на пачку сигарет составляет 42,46 рубля. Если новую концепцию примут, россиян ждет многократное повышение стоимости сигарет.
Повышение акциза на сигареты до европейского уровня позволит дополнительно привлечь в бюджет до 800 млрд рублей, пишут "Известия".
Также в документе появился новый пункт — экологический налог на сигареты. Отходы от сигарет наносят урон окружающей среде, говорится в документе, поэтому ответственность за урон окружающей среде могут перевести в рубль, введя новый вид налога.
Согласно новой концепции, сократится и число мест для курения. Нельзя будет дымить: в коммуналках, в рейсовых автобусах всех видов маршрутов, наземных и подземных переходах, в личном авто при присутствии детей, на остановках и в трех метрах от них, в зданиях ТРЦ и в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения.
В организациях общепита предлагают запретить курить кальяны, вейпы и проч. смесей, не содержащих табачного листа.
Помимо экономических и социальных мер, направленных на снижение употребления табака, в документе говорится о введении запрета на господдержку создания художественных фильмов, в которых демонстрируются табачные изделия и процесс курения.
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