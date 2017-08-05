Минздрав заявил, что в России снижается смертность во всех возрастных группах

По данным Минздрава России, в 2016 году смертность от всех основных причин снизилась во всех возрастных группах. "Устойчивое снижение смертности продолжилось и в текущем году", - говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве также уточнили, что за 2016 год удалось увеличить на полгода продолжительность жизни. "За пять лет - на 1,6 года, впервые достигнув 72 лет", - напомнили в ведомстве.