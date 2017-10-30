Минздраву не понравился законопроект о доступе к спиртному онлайн

Минздрав не согласовал Минфину законопроект, который предлагает разрешить продажи алкоголя в интернете с 1 января 2018 года. Это вынудит Минфин скорректировать документ, а значит, допуск алкоголя в сеть со следующего года маловероятен, пишут "Известия".
По мнению Минздрава, при покупках онлайн у продавца спиртного может отсутствовать возможность потребовать документ, удостоверяющий личность покупателя, поскольку передать товара можно любому лицу, предъявившему квитанцию или иной документ, подтверждающий заключение договора или оформление доставки. То есть Минфин не предусмотрел никаких механизмов, чтобы запретить доступ несовершеннолетних к такой продукции в интернете.
Кроме того, по мнению Минздрава, разработанный законопроект противоречит госполитике по уменьшению потребления спиртного. В ней в качестве одной из целей декларируется снижение доступности алкогольных напитков путем ограничения их розничной продажи по месту и времени.
Минфину производители алкоголя уже предложили узаконить предъявление паспорта при продажах спиртных напитков онлайн. "Курьер обязан проверить возраст покупателя на основании одного из документов, как это осуществляется и при продаже алкоголя в магазинах, — пояснили "Известиям" в пресс-службе Минфина. Таким документом могут быть паспорт или водительские права.
"Мы не видим никаких трудностей, связанных с контролем за алкогольными интернет-магазинами. Считаем неправильным искусственно раздувать из этого проблему, — отметили в Минпромторге. В ведомстве отметили, что в России имеется значительный неудовлетворенный спрос на продажу алкоголя дистанционным способом.
В любом случает теперь Минфину придется скорректировать концепцию документа. Либо ведомства будут сближать позиции на совещаниях в правительстве. Вероятнее всего, документ доработают, но его вряд ли успеют рассмотреть в осеннюю сессию, а значит, вступление закона в силу будет отложено.
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