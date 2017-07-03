Мышцы и голые торсы: самые брутальные мужчины олимпиады сельских спортсменов Алтая

2 июля в Поспелихе завершилась XXXIX летняя олимпиада сельских спортсменов Алтая. В этом году в ней приняли участие более 1,3 тысяч человек, большая часть из которых, конечно, мужчины. Сильные, решительные, спортивные. Соревновательных дух и невыносимая жара заставили их показать себя во всей красе. Представляем вам подборку самых брутальных мужчин сельской олимпиады.
Кстати, среди них много титулованных спортсменов. В состязаниях принимали участие 22 мастера спорта, 83 кандидата в мастера спорта. Были тут и профессионалы. Выделялся среди остальных игрок баскетбольного "Автодора" из Единой лиги ВТБ Роман Баландин, выступающий за Благовещенский район. Молодого парня сложно не заметить: рост у него 2,03 метра.
Результаты соревнований можно посмотреть здесь.
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