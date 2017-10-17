Многодетная американка зажарила двух сыновей в духовке

В Атланте 24-летнюю многодетную мать обвинили в убийстве двух малолетних сыновей, сообщает The Atlanta Journal-Constitution.
По версии следствия, женщина поместила мальчиков, которым был год и два года, в духовку.
Женщина позвонила отцу своих детей и показала в видеочате их тела. Мужчина сразу же вызвал полицию. Выяснилось, что еще один сын пары, трехлетний Джамиль, не пострадал. Старшая девочка, которой шесть лет, в этот день гостила у родственников, пишет Lenta.ru.
Многодетная мать страдала расстройством психики, однако не обращалась к врачам. Заболевание обострилось после смерти ее отца. Около месяца назад она уволилась с работы, потому что не могла найти няню для детей.
Близкая подруга рассказала, что женщина фактически сама воспитывала детей, не получая необходимой помощи от их отца.
Женщина утверждает, что оставляла сыновей со знакомыми и обнаружила двоих из них мертвыми, когда вернулась домой. Однако полиция в эту версию не верит.
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