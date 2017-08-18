Мобильное приложение для вызова такси подверглось атаке опасного вируса. Информацию об этом подтвердила "Лаборатория Касперского", пишет "Российская газета". Этот вирус может красть данные пользователей из мобильных сервисов.
Эксперты рассказали, что это новая модификация банковского троянца Faketoken. Теперь он способен красть данные пользователей из мобильных сервисов для вызова такси, оплаты штрафов за нарушение ПДД, бронирования авиабилетов и гостиниц.
Когда пользователь запускает нужную программу, Faketoken перекрывает ее интерфейс своим и предлагает ввести данные банковской карты.
Потенциальная жертва вряд ли сможет заметить обман, так как подмена нормального окна происходит мгновенно, а цветовая гамма и дизайн соответствуют оригинальным.
Вирус может обходить защиту платежей с помощью одноразовых кодов, перехватывать входящие сообщения и направляет на свои серверы управления. Во время звонка с определенного номера или на него Faketoken начинает записывать разговор, который впоследствии также отправляется злоумышленникам.
Новая версия троянца угрожает пользователям Android-устройств в России и странах СНГ. По предварительным данным, Faketoken проникает в смартфон через SMS-рассылку, в которой предлагается загрузить фотографии.
Ранее сообщалось, что злоумышленники создали новый вид телефонного спама, при котором люди сами перезванивают по незнакомому номеру и прослушивают рекламу. Привлечь мошенников к ответственности сложно. Специалисты считают, что законодательство не запрещает такой спам, так как считается, что человек добровольно звонит по телефону.
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