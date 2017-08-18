Мобильное приложение для вызова такси подверглось атаке опасного вируса

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Сегодня, 09:10.
Жизнь

Мобильное приложение для вызова такси подверглось атаке опасного вируса. Информацию об этом подтвердила "Лаборатория Касперского", пишет "Российская газета". Этот вирус может красть данные пользователей из мобильных сервисов.

Телефон и зарядное устройство.
Телефон и зарядное устройство. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Эксперты рассказали, что это новая модификация банковского троянца Faketoken. Теперь он способен красть данные пользователей из мобильных сервисов для вызова такси, оплаты штрафов за нарушение ПДД, бронирования авиабилетов и гостиниц.

Когда пользователь запускает нужную программу, Faketoken перекрывает ее интерфейс своим и предлагает ввести данные банковской карты.

Потенциальная жертва вряд ли сможет заметить обман, так как подмена нормального окна происходит мгновенно, а цветовая гамма и дизайн соответствуют оригинальным.

Вирус может обходить защиту платежей с помощью одноразовых кодов, перехватывать входящие сообщения и направляет на свои серверы управления. Во время звонка с определенного номера или на него Faketoken начинает записывать разговор, который впоследствии также отправляется злоумышленникам.

Новая версия троянца угрожает пользователям Android-устройств в России и странах СНГ. По предварительным данным, Faketoken проникает в смартфон через SMS-рассылку, в которой предлагается загрузить фотографии.

Ранее сообщалось, что злоумышленники создали новый вид телефонного спама, при котором люди сами перезванивают по незнакомому номеру и прослушивают рекламу.  Привлечь мошенников к ответственности сложно. Специалисты считают, что законодательство не запрещает такой спам, так как считается, что человек добровольно звонит по телефону.

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