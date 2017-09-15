Мода 80-х "вырви глаз" из журналов для взрослых

Мода 80-х была, пожалуй, самой ужасной в ХХ веке. Хотя, теперь, по прошествии десятилетий на эти дикие прически, яркую одежу и массивные аксессуары смотришь уже не с ужасом, а со смехом. А ведь это же всё людям того времени нравилось. И особенно смешно эта одежда смотрится на моделях из журналов для взрослых. На тех фото, где эта одежда еще была, конечно.

Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Мода 80-х. Фото: опубликовано на my-fine.com. Источник.