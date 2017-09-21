Наряды модников из российского метро часто бывают необычны и экстравагантны. Представляем их в сегодняшней утренней подборке.

Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Модники российского метро. Фото: СС0. Источник