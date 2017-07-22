Могут ли отказать в возврате товара из-за отсутствия упаковки?

Андрей из Бийска спрашивает: "Я купил в магазине клавиатуру в коробке, а внутрь заглядывать не стал. Дома обнаружил, что она не работает. А так вышло, что упаковку я уже выбросил. В магазине из-за этого отказались возвращать деньги. Правы ли они?"
В Роспотребнадзоре по Алтайскому краю сообщили:
Возврат упаковки при возврате некачественно товара не предусмотрен законодательством.
Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.