Могут ли отказать в возврате товара из-за отсутствия упаковки?

Андрей из Бийска спрашивает: "Я купил в магазине клавиатуру в коробке, а внутрь заглядывать не стал. Дома обнаружил, что она не работает. А так вышло, что упаковку я уже выбросил. В магазине из-за этого отказались возвращать деньги. Правы ли они?"

В Роспотребнадзоре по Алтайскому краю сообщили: Возврат упаковки при возврате некачественно товара не предусмотрен законодательством. Чтобы получить ответ на свой вопрос на страницах газеты "Маркер-Экспресс" или на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru.