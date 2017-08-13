Могут ли отнять имущество жены за долги мужа?

Анна из Славгорода спрашивает: "Мой муж — злостный должник, его дело уже у приставов. Но у него нет имущества, которое можно взыскать, а у меня в собственности есть два автомобиля. Могут ли их отнять за долги мужа?"
В УФССП по Алтайскому краю пояснили:
В соответствии со ст. 45 Семейного кодекса РФ по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого супруга. При недостаточности этого имущества кредитор вправе в судебном порядке требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества, для обращения на нее взыскания.
В связи с этим обращение взыскания на данный вид имущества возможен при наличии двух условий:
- отсутствия у должника иного имущества, достаточного для удовлетворения требований кредитора;
- наличие судебного акта об обращении взыскания на долю в совместно нажитом имуществе.
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