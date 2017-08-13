Могут ли отнять имущество жены за долги мужа?

В соответствии со ст. 45 Семейного кодекса РФ по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого супруга. При недостаточности этого имущества кредитор вправе в судебном порядке требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества, для обращения на нее взыскания.

В связи с этим обращение взыскания на данный вид имущества возможен при наличии двух условий: