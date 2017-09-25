Могут ли уменьшить размер платежа за коммунальные услуги?

Жительница Южного Надежда спрашивает: "Меня не было дома целый месяц, а счётчики стоят не на всё. Могут ли мне уменьшить размер платежа за коммунальные услуги?"
В администрации Алтайского края рассказали:
Основанием для перерасчёта размера платы за коммунальную услугу могут быть:
- временное отсутствие потребителя в занимаемом жилом помещении (при отсутствии индивидуальных приборов учёта коммунальных ресурсов);
- предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества;
- непредставление коммунальной услуги свыше установленного срока.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.