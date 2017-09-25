Могут ли уменьшить размер платежа за коммунальные услуги?

Жительница Южного Надежда спрашивает: "Меня не было дома целый месяц, а счётчики стоят не на всё. Могут ли мне уменьшить размер платежа за коммунальные услуги?"

В администрации Алтайского края рассказали: Основанием для перерасчёта размера платы за коммунальную услугу могут быть: временное отсутствие потребителя в занимаемом жилом помещении (при отсутствии индивидуальных приборов учёта коммунальных ресурсов);

предоставление коммунальной услуги ненадлежащего качества;

непредставление коммунальной услуги свыше установленного срока.