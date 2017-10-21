Могут ли в электричке требовать документы на ребёнка?

Пассажир при проезде в поезде пригородного сообщения имеет право провозить бесплатно детей в возрасте не старше пяти лет, а также детей в возрасте от пяти до семи лет с оплатой в соответствии с тарифом; детей старше семи лет в соответствии с тарифом школьного билета при наличии справки из учебного заведения. При возникновении сомнения относительно возраста детей, провозимых бесплатно или по детским проездным документам (билетам), контролирующие лица вправе потребовать предъявления соответствующих документов, подтверждающих возраст ребёнка (например, свидетельство о рождении, запись в паспорте родителей и т.д).