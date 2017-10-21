Могут ли в электричке требовать документы на ребёнка?

Алёна из Заринска спрашивает: "Недавно контролёр в электричке потребовала у меня документы, подтверждающие возраст 4-летней дочки. У меня их не оказалось. Чуть не заставила платить, хорошо пассажиры вступились. Разве так не видно, что ребёнок маленький?"
В компании "Алтай-Пригород" пояснили:
Пассажир при проезде в поезде пригородного сообщения имеет право провозить бесплатно детей в возрасте не старше пяти лет, а также детей в возрасте от пяти до семи лет с оплатой в соответствии с тарифом; детей старше семи лет в соответствии с тарифом школьного билета при наличии справки из учебного заведения. При возникновении сомнения относительно возраста детей, провозимых бесплатно или по детским проездным документам (билетам), контролирующие лица вправе потребовать предъявления соответствующих документов, подтверждающих возраст ребёнка (например, свидетельство о рождении, запись в паспорте родителей и т.д).
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