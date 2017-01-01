Специалисты рассказали могут ли весь дом отключить от воды за долги?

Согласно ст. 541 ГК РФ и "Правилам предоставления коммунальных услуг" обеспечение потребителей надлежащим горячим водоснабжением в необходимом им количестве является для исполнителя обязательным. В соответствии со ст. 4 Закона "О защите прав потребителей" услуга должна соответствовать по качеству обязательным требованиям нормативов и стандартов, а также условиям договора.

Единственным основанием для перерыва (прекращения, ограничения) в подаче горячего водоснабжения могут являться необходимость проведения плановых ремонтных или неотложных работ в системе энергообеспечения (в том числе работ по подключению новых потребителей), а также стихийные бедствия или чрезвычайные ситуации, не зависящие от исполнителя и ресурсоснабжающих предприятий.