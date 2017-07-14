Моя прелесть: барнаульский бомж отрезал палец собутыльнику, чтобы украсть кольцо

Как altapress.ru сообщил заместитель прокурора Железнодорожного района Барнаула Евгений Волков, ночью 1 марта 2017 бездомный с целью поиска ночлега пришел в подъезд одного из домов на ул. 2-я Строительная. Его пригласили в квартиру, где собравшаяся компания распивала спиртные напитки. Когда все улеглись спать, бомж увидел на руке хозяина квартиры обручальное кольцо, которое решил украсть. После безуспешных попыток снять кольцо он взял нож, подошел к спящему и отрезал ему безымянный палец и поранил третий на левой кисти. Пьяный пострадавший даже не проснулся. Затем бездомный забрал золотое кольцо стоимостью 8 140 рублей и скрылся с места преступления.

Ранее мужчина был неоднократно судим за преступления против жизни и здоровья, в том числе убийства. В настоящее время ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.