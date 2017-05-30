Молдавия выслала пятерых российских дипломатов за вербовку депутата

Посол России Фарит Мухаметшин заявил, что молдавские власти уведомили об этом 29 мая во второй половине дня. Дипломаты должны покинуть страну в течение суток.

По данным издания, среди дипломатов есть помощник военного атташе Александр Грудин. Его подозревают в том, что он брал информацию у бывшего депутата парламента Юрия Болбочана. По версии прокуратуры, он передавал Грудину информацию в ущерб своей стране. На него завели дело о шпионаже и измене родине.

Юрий Болбочану, по данным прокуратуры, долгое время сотрудничал с Грудиным и "передавал информацию в ущерб Молдове". Во время обысков у бывшего депутата изъяли мобильный телефон, по которому он связывался с "офицером под прикрытием", $23 тыс. и другие документы, которые приобщены к делу, пишет издание.

В марте 2017 года ведомство передало в адрес посольства ноту, в которой сообщили, что молдавским чиновникам рекомендовано воздержаться от поездок в РФ. В ней говорилось, что молдавских чиновников якобы "останавливают на границе, допрашивают, обыскивают, они терпят унижения со стороны представителей российских спецслужб". Российского посла проинформировали, что "пока эта проблема не решится, госслужащим рекомендовано избегать поездок в Россию", сообщает ТАСС.