Молния ударила рядом с аргентинским подростком на глазах у матери

Его мать Каролина Котур начала съемку, увидев, что сын находится под водосточной трубой, из которой льются потоки воды. Потом подросток вышел на газон с мокрым зонтом, и тут его чуть не задела молния.

СМИ Аргентины отмечают, что женщина вышла к сыну после того, как ней обратилась обеспокоенная домработница. Каролина едва успела успокоить дочь, которая боится грозы.

Ребенок не пострадал, отделавшись испугом.