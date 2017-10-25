Молния ударила рядом с аргентинским подростком на глазах у матери

Юный аргентинец чудом остался жив после удара молни. 12-летний мальчик во время грозы заигрался на улице, пишет "Росбалт".
Его мать Каролина Котур начала съемку, увидев, что сын находится под водосточной трубой, из которой льются потоки воды. Потом подросток вышел на газон с мокрым зонтом, и тут его чуть не задела молния.
СМИ Аргентины отмечают, что женщина вышла к сыну после того, как ней обратилась обеспокоенная домработница. Каролина едва успела успокоить дочь, которая боится грозы.
Ребенок не пострадал, отделавшись испугом.
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