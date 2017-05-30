Молодые работники "Алтай-Кокса" помогли благоустроить городской памятник.

Субботник организовал городской молодежный парламент. Молодые работники "Алтай-Кокса" в числе других организаций очистили территорию от мусора и сухой травы, уложили новую тротуарную плитку, побелили бордюры. Заводчане, которые имеют разрешение на выполнение работ на высоте, красили стелы памятника с автовышки.

Антон Букин,

председатель совета молодежи "Алтай-Кокса":

Недавно мы реставрировали стелу на въезде в Заринск, теперь мемориал "Поле коммунаров". Хороший пример заразителен. Молодежь "Алтай-Кокса" всегда рада делать добрые дела. Такие мероприятия мало назвать полезными, они необходимы. Мы – создатели уюта в нашем городе. Главное, задать темп, собрать хорошую команду, и работа закипит.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте "Алтай-Кокса": altai.nlmk.com/ru