Молодой алтайский мститель пытался зарезать отца своей бывшей

В Новалтайске арестовали 20-летнего парня, который покушался на убийство 51-летнего отца отца своей бывшей возлюбленной.
Подозреваемый ранее переехал с Алтая на постоянное место жительства в другой регион, а его возлюбленная прекратила с ним отношения. 13 сентября парень вернулся в Новоалтайск, чтобы отомстить девушке. Ревнивец пришел к ней домой, но не застал девушку дома. Тогда он напал на ее отца, нанеся потерпевшему множество ударов ножом, причинив тяжкий вред здоровью.
Потерпевший остался жив потому, что оказал активное сопротивление мстителю, а также громко звал на помощь. Крики услышали соседи, которые и помогли спасти изрезанного мужчину, сообщает Следком.
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