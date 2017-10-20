Дерзкий молодой барнаулец обчистил мультикассу

Полицейские Барнаула поймали парня, который вскрыл мультикассу в магазине. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В середине октября собственница автомата пришла снимать выручку и обнаружила, что автомат вскрыт, а денег в нем нет. Она обратилась в отдел полиции. Сумма ущерба составила около 11 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали ранее судимого 22-летнего молодого человека. Он признался в краже.
По данному факту возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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