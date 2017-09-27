Монета "Матрона Московская" - новинка от Россельхозбанка на Алтае

Образ Матроны Московской.

Монета выделяется своей. На реверсе - репродукция канонического образа. На обратной стороне, на зеркальном поле в нижней части монеты - рельефное изображение Покровского монастыря в Москве.

В настоящее время в филиале представлено более 160 разновидностей памятных и инвестиционных монет, выпущенных Банком России и иностранными государствами.

Наибольшим спросом у жителей Алтая по-прежнему пользуются золотые и серебряные инвестиционные монеты "Георгий Победоносец". Также популярны серебряные монеты из серии "Футбольные города России", посвященные предстоящему ЧМ-2018 г

Владимир Богданов,

заместитель директора филиала:

Такие монеты, как "Матрона Московская" - это не только выгодное вложение денежных средств. Это - отличный вариант для собственной коллекции, значимый подарок для верующего человека.

С полной коллекцией монет можно ознакомиться в точках продаж Алтайского филиала АО "Россельхозбанк" и на сайте Банка www.rshb.ru.

Справка

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.