Монета "Матрона Московская" - новинка от Россельхозбанка на Алтае

В офисах Алтайского филиала АО "Россельхозбанк" эксклюзивно можно приобрести монету из серебра 999 пробы, посвященную изображению одной из самых почитаемых Святых в России – Матроны Московской.
В настоящее время в филиале представлено более 160 разновидностей памятных и инвестиционных монет, выпущенных Банком России и иностранными государствами.
Наибольшим спросом у жителей Алтая по-прежнему пользуются золотые и серебряные инвестиционные монеты "Георгий Победоносец". Также популярны серебряные монеты из серии "Футбольные города России", посвященные предстоящему ЧМ-2018 г
Владимир Богданов,
заместитель директора филиала:
Такие монеты, как "Матрона Московская" - это не только выгодное вложение денежных средств. Это - отличный вариант для собственной коллекции, значимый подарок для верующего человека.
С полной коллекцией монет можно ознакомиться в точках продаж Алтайского филиала АО "Россельхозбанк" и на сайте Банка www.rshb.ru.
Справка
АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.
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