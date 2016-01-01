Монголия попросила у России льготный кредит на 100 млрд рублей

В банке ВТБ имеются два кредита государства общим объемом 300 миллионов долларов. Перерасчет долга произошел на фоне недавнего списания просроченной задолженности Монголии перед Россией размером более 170 миллионов долларов.

"В отсутствие информации монгольской стороны о целях запрашиваемого кредита и приемлемых для монгольской стороны его финансовых параметров российская сторона не имеет возможности предметно проработать обращение партнеров", — цитирует агентство выдержку из протокола.

Раннее Монголия попросила российский госбанк ВТБ предоставить кредит на 200 млн долларов. Целью займа были указаны долгосрочные закупки российских нефтепродуктов, пишет polit.ru.

В феврале 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий списание 97,8% задолженности Монголии перед РФ. В результате Улан-Батору был прощен долг примерно на 172 млн долларов.