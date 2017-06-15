Мониторинг: ожидаемая россиянами инфляция составила 10 процентов

Россияне оценивают инфляцию в значительно большем размере, чем официальные данные Росстата и Центробанка, и ожидают по итогам текущего года рост потребительских цен на уровне 10%, говорится в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленном экспертами Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), передает ТАСС..
"Несмотря на снижение темпов роста потребительских цен до 4,5% в январе — апреле 2017 г. относительно января — апреля 2016 года и декларируемых Центральным банком намерений сдерживать инфляцию на низком для России уровне 4% годовых, медианный потребитель ожидает гораздо большего роста цен — на 10% за год", — говорится в исследовании.
Эксперты напоминают, что на таком же уровне, около 10%, ожидаемая инфляция была до кризиса в 2013 — первой половине 2014 года.
"Ответы населения на прямой вопрос о наблюдаемом за последние двенадцать месяцев росте цен на товары и услуги показывают, что медианное значение потребительской инфляции еще в январе — марте держалось на уровне 15%, в то время как официальный индекс потребительских цен Росстата уже тогда опустился ниже 5% в год", — отмечается в мониторинге.
По оценке экспертов РАНХиГС, по крайней мере половина опрошенных считает, что цены в ближайший год вырастут на 10% и более, пишет bfm.ru.
Ранее Путин заявил на встрече с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества в ходе Петербургского международного экономического форум (ПМЭФ), что к концу 2017 года инфляция опустится ниже 4%.
"Уже сейчас инфляция составляет порядка 4,1% в годовом выражении, рассчитываем, что по итогам года этот показатель будет ниже целевого ориентира в 4%", - заявил Путин.
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