Мониторинг: ожидаемая россиянами инфляция составила 10 процентов

"Несмотря на снижение темпов роста потребительских цен до 4,5% в январе — апреле 2017 г. относительно января — апреля 2016 года и декларируемых Центральным банком намерений сдерживать инфляцию на низком для России уровне 4% годовых, медианный потребитель ожидает гораздо большего роста цен — на 10% за год", — говорится в исследовании.

Эксперты напоминают, что на таком же уровне, около 10%, ожидаемая инфляция была до кризиса в 2013 — первой половине 2014 года.

"Ответы населения на прямой вопрос о наблюдаемом за последние двенадцать месяцев росте цен на товары и услуги показывают, что медианное значение потребительской инфляции еще в январе — марте держалось на уровне 15%, в то время как официальный индекс потребительских цен Росстата уже тогда опустился ниже 5% в год", — отмечается в мониторинге.

По оценке экспертов РАНХиГС, по крайней мере половина опрошенных считает, что цены в ближайший год вырастут на 10% и более, пишет bfm.ru.

Ранее Путин заявил на встрече с членами Международного экспертного совета Российского фонда прямых инвестиций и представителями международного инвестиционного сообщества в ходе Петербургского международного экономического форум (ПМЭФ), что к концу 2017 года инфляция опустится ниже 4%.

"Уже сейчас инфляция составляет порядка 4,1% в годовом выражении, рассчитываем, что по итогам года этот показатель будет ниже целевого ориентира в 4%", - заявил Путин.