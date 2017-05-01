"Он вам не лимон": в Новосибирске прошла традиционная "Монстрация"

В Новосибирске прошла традиционная "Монстрация" — молодежное шествие с абсурдными плакатами. В мероприятии приняли участие около трех тысяч человек. В этом году оно проходило как культурная акция и было согласовано с властями.
Колонна прошла по Красному проспекту. Впереди активисты развернули растяжку с четырьмя снежинками и словами "Запрещена в России". Завершилась акция у Новосибирского театра оперы и балета. Люди шли, как всегда, с плакатами забавного содержания: "Этому миру нужна клизма", "Всю власть совятам", "Прекратите оскорблять чувства ворующих", "У России 2 врага — чернослив и курага", "Он вам не лимон" и т.п.
Тем временем, в Новосибирске начинается монстрация pic.twitter.com/dcCTgwMfvz— крошка цейтнот (@Inga_Kudracheva) 1 мая 2017 г.
"Снег ночью пошел, и мы решили сделать снежинки", — сказал идеолог акции Артем Лоскутов "Интерфаксу". В этом году "Монстрация" прошла как передвижная выставка полиграфической продукции, то есть разнообразных самодельных плакатов.
1 мая 2017 г.
В 2016 году мэрия Новосибирска не санкционировала "Монстрацию" как отдельное мероприятие, и она прошла в рамках молодежной акции "Всешествие". Вскоре после акции идеолог "Монстрации" Лоскутов был задержан и признан виновным в нарушении правил проведения публичных акций. Его оштрафовали на 20 тыс. рублей. А в 2015 году он получил штраф в 5 тыс. рублей.
Справка
"Монстрация" проходит в Новосибирске с 2004 года. В апреле 2011 года Лоскутов получил за "Монстрацию" премию в области современного искусства "Инновация", организатором которой является Государственный центр современного искусства. Акция, которую ранее местные власти неоднократно пытались пресечь, победила в номинации "Региональный проект".
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