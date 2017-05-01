"Он вам не лимон": в Новосибирске прошла традиционная "Монстрация"

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Сегодня, 17:10.
Жизнь

В Новосибирске прошла традиционная "Монстрация" — молодежное шествие с абсурдными плакатами. В мероприятии приняли участие около трех тысяч человек. В этом году оно проходило как культурная акция и было согласовано с властями.

"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: twitter.com/Inga_Kudracheva.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/nsuniversity.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/zzaaooin.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/lena_pena_lena.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: nstagram.com/skiffalex.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/sasha_zaytseva.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/sasha_zaytseva.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/st.assya.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/onrocket.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/filologinoff.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/vasha_maronina.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/a_hudov.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/aquagrimcap.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/yarsavor.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/yarsavor.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/sasha_zaytseva.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/sasha_zaytseva.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/sasha_zaytseva.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/sasha_zaytseva.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/sasha_zaytseva.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/sasha_zaytseva.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/squirreld.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/alexis2k.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/alexis2k.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/mr_fugs.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/blind_tomato.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/mdukart.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/squirreld.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/marysark__.
"Монстрация-2017" в Новосибирске. Фото: instagram.com/wash_detailing.

Колонна прошла по Красному проспекту. Впереди активисты развернули растяжку с четырьмя снежинками и словами "Запрещена в России". Завершилась акция у Новосибирского театра оперы и балета. Люди шли, как всегда, с плакатами забавного содержания: "Этому миру нужна клизма", "Всю власть совятам", "Прекратите оскорблять чувства ворующих", "У России 2 врага — чернослив и курага", "Он вам не лимон" и т.п.

"Снег ночью пошел, и мы решили сделать снежинки", — сказал идеолог акции Артем Лоскутов "Интерфаксу". В этом году "Монстрация" прошла как передвижная выставка полиграфической продукции, то есть разнообразных самодельных плакатов.

В 2016 году мэрия Новосибирска не санкционировала "Монстрацию" как отдельное мероприятие, и она прошла в рамках молодежной акции "Всешествие". Вскоре после акции идеолог "Монстрации" Лоскутов был задержан и признан виновным в нарушении правил проведения публичных акций. Его оштрафовали на 20 тыс. рублей. А в 2015 году он получил штраф в 5 тыс. рублей.

Справка

"Монстрация" проходит в Новосибирске с 2004 года. В апреле 2011 года Лоскутов получил за "Монстрацию" премию в области современного искусства "Инновация", организатором которой является Государственный центр современного искусства. Акция, которую ранее местные власти неоднократно пытались пресечь, победила в номинации "Региональный проект".

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