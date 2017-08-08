Мордовин: Оппозиция не справилась с выдвижением кандидатов на муниципальных выборах

"Алтайский край в сентябре ожидают самые масштабные муниципальные выборы в стране – 6108 мандатов будет выставлено для замещения 10 сентября. Анализируя первые итоги кампании по выдвижению, можно констатировать, что кроме "Единой России" другие политические партии испытывают заметный "кадровый голод" и не занимаются партийным строительством.

В итоге - одна "Единая Россия" выдвинула для участия в выборах более 6 тысяч кандидатов, тогда как КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" вместе набрали чуть более 3 тысяч.

Если изучать итоговые списки кандидатов более детально, можно заметить, что ЛДПР активно использует схему выдвижения одних и тех же кандидатов на выборах сразу в нескольких муниципальных образованиях. Подобная практика говорит о том, что "либерал-демократы" гонятся за количеством, а не качеством кандидатов, и вряд ли всерьез рассчитывают на какой-либо достойный результат на местных выборах.

Коммунисты до заявленной цифры в 1020 кандидатов заметно не дотянули. Неудивительно, если учесть постоянные внутрипартийные конфликты, уже ставшие визитной карточкой местной КПРФ. Да и обращает на себя внимание не самая безупречная репутация некоторых выдвинутых кандидатов, прежде всего в городах. Так, например, в числе кандидатов-коммунистов в Бийске оказалось сразу 4 человека с уголовным прошлым (двое из них - судимы неоднократно). В Новоалтайске еще 2 кандидата имели проблемы с законом в прошлом. По всей видимости, руководство КПРФ в Алтайском крае не смущает, что их кандидаты привлекались за совершение краж, нанесение телесных повреждений или самоуправство.

"Справедливая Россия" в очередной раз, объявив "Справедливый призыв" и пообещав выдвинуть 1,5 тысячи кандидатов, набрали еще меньше желающих стать депутатами. Попытка искать кандидатов, как говорится, "по объявлению" явно не сработала. На фоне очевидно слабых количественных показателей выдвижения, заявления руководства СР, о том, что они станут главными конкурентами "Единой России" в крае, можно отнести к категории откровенно популистских.

В целом, результаты выдвижения оппозиционными партиями кандидатов на муниципальных выборах можно оценить как очень скромные или, проще говоря, провальные. Можно сделать вывод, что в большинстве муниципалитетов, кроме "Единой России" другие партии так и не научились вести активную работу. Также, на мой взгляд, можно уже сейчас спрогнозировать, если "муниципальный фильтр" не будет реформирован, то все эти партии столкнуться с серьезными проблемами на выборах главы региона в 2019 году".